Дополнительные точки медицинской помощи открыли в Кудрово и Мурино

Мобильные поликлиники появились в Мурино и Кудрово Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городах Мурино и Кудрово Ленинградской области разворачивают новые мощности. На фоне большого роста заражений коронавирусом в области стало не хватать не только медиков, но и площадей, где оказывать людям помощь. Поэтому власти области разработали системное решение проблемы: начали поиск помещений для прима больных, скоординировали действия с бизнесом, который отреагировал и предложил подходящие варианты.

В частности губернатор Александр Дрозденко лично осмотрел временные помещения, предлагаемые для развертывания дополнительных точек медицинской помощи в Мурино, и обсудил возможность их запуска в ближайшее время.

- Мы посмотрели несколько помещений для возможного временного размещения новых медицинских точек, и определились с двумя адресами. Я благодарен нашему бизнес-сообществу, которое вышло с предложением о помещениях, - отметил Дрозденко.

Так, в Мурино откроется медточка в помещении бизнес-центра на улице Парковой, а в Кудрово — в бывшем офисном помещении строительной компании на улице Центральной.

Кроме того, силами двух районных больниц оперативно были организованы амбулаторные COVID-центры, а также привлечены дополнительные амбулатории на колесах. В Мурино организована работа пяти мобильных амбулаторий. Три из них находятся на проспекте Менделеева и улице Шувалова, четвертый на Воронцовском бульваре и пятый у метро "Девяткино". В Кудрово амбулаторий на колесах находится рядом с детским отделением на Ленинградской улице.

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