В Петербурге бывший работник салона связи украл 70 «Айфонов» на 4,5 млн рублей

Полиция задержана мужчину, укравшего 70 "Айфонов". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Республики Башкортостан задержали бывшего сотрудника салона сотовой связи, расположенного в Петербурге. 25 января мужчина с чемоданом наведался на свое прошлое рабочее место и украл 70 новеньких «Айфонов» на 4,5 млн рублей.

- При осмотре места происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что двери магазина были не взломаны, а открыты с помощью паролей электронного замка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сыщики проверили на причастность к преступлению персонал торговой точки. Тогда-то и попал под подозрение 23-летниймужчина, уволившийся еще в ноябре. Записи с видеокамер это подтвердили.

Оперативники установили, что часть украденного вор успел перепродать в Петербурге знакомому, а остальное увез с собой в Башкирию. Полицейские города на Неве отправили коллегам ориентировку и те 2 февраля задержали подозреваемого в башкирском городе Благовещенск. При мужчине нашлись и похищенные «Айфоны».

За кражу в особо крупном размере предусмотрено наказание до 10 лет колонии.