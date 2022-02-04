Новым директором "Ленсвет" в Петербурге назначен Владимир Резниченко

Директором СПб ГБУ «Ленсвет» назначен Владимир Александрович Резниченко Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге назначен новый директор ГБУ "Ленсвет". Им станет Владимир Резниченко. В должность он вступит уже с 7 февраля 2022 года. Об этом сообщили в Смольном.

- Управленческий опыт Владимира Александровича, его глубокие экономические знания и понимание энергетических процессов будут полезны "Ленсвету", - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль.

Резниченко родился в Петербурге и окончил здесь государственный университет экономики и финансов, является кандидатом экономических наук. Ранее он являлся заместителем генерального директора в "Петроэлекстросбыте" в отделе по развитию и реализации стратегии.

Напомним, что ранее должность директора предприятия занимал Сергей Мителев, который покинул пост в конце января в связи с переходом на новую работу.