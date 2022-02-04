В Никольском дворе в Петербурге начали отмечать Китайский новый год / Фото: Никольские ряды

В Санкт-Петербурге в Никольском дворе начали отмечать Китайский новый год. Традиционно этот праздник - встреча весны, которая вот-вот настанет. Красочное шоу в честь этого пройдет в Никольских рядах. Мероприятия начали проходить уже с 3 февраля 2022 года, однако главные события гостей ждут в выходные.

- Грядущие праздничные выходные в Никольском дворе обещают по-настоящему приблизить весну и раскрасить серые зимние дни, - рассказали в пресс-службе двора.

В субботу, 5 февраля, двор будет открыт для гостей с 12 до 21 часов. В 16:45 часов посетителе ждет танец с веерами - традиционное представление для праздников в Китае. Далее начнется шоу барабанщиков. Кульминацией дня станет китайский танец дракона.

Также оба выходных дня в Никольском дворе будет звучать современная китайская музыка.