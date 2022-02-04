Умер старейший артист ТЮЗа Петербурга Владимир Тодоров

Умер старейший артист ТЮЗа им. Брянцева Владимир Тодоров / Фото: ТЮЗ

В Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет умер старейший артист ТЮЗа имени Брянцева, заслуженный артист России Владимир Сергеевич Тодоров. Он скончался 4 февраля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

- Владимир Тодоров поступил в труппу ТЮЗа в 1960 году, на службу его принимал сам Александр Брянцев. Первые его выходы на сцену состоялись еще в старом здании, которое располагалось на Моховой улице, - рассказали в театре.

За долгие годы он успел сыграть в театре более 60 ролей. Важная часть творческого пути Владимира Тодорова была связана со спектаклем "Конек-Горбунок". Будучи совсем молодым артистом, он выходил в спектакле в массовых народных сценах, впитывая все традиции легендарной постановки, которая является ровесницей театра.

О том, где и когда состоится прощание с артистом, в ТЮЗе сообщат позже.