На улицы Петербурга вышел олимпийский трамвай. Фото: "Горэлектротранс"

Олимпийский трамвай вышел на улицы Петербурга. Первый рейс он сделал в день открытия игр в Пекине. Пассажирами трамвая стали прославленные спортсмены : трехкратная олимпийская чемпионка Татьяна Казанкина, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, а также лыжница Любовь Мухачева, фигуристка Оксана Казакова и другие. Проехал в вагоне и глава Спорткомитета, также чемпион Олимпиады Антон Шантырь.

- Традиции украшения петербургских трамваев олимпийской символикой уже более 40 лет. В дни проведения Олимпиады-80 вагоны приоделись в «спортивную форму». В новейшей истории «Олимпийский трамвай» появился в 2004 году, - сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

Напомним, что Зимняя Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля. Участие в них примут 212 российских спортсменов, 29 из которых - петербуржцы. Специальный олимпийский трамвай будет курсировать все время игр по маршрутам №№ 3 и 6.