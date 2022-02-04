Службу помощи беременным и новорожденным создадут в Петербурге

В Петербурге создадут службу помощи беременным и новорожденным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге собираются создать специальную службу, которая будет направлена на помощь беременным женщинам, а также новорожденным малышам. Это будет региональная программа развития службы родовспоможения. Об этом 4 февраля 2022 года пишет "Мойка78".

Сегодня в Петербурге помощь беременным и младенцам оказывают в семи родильных домах, перинатальном центре, акушерских отделениях и клиниках, а также в женских консультациях.

- Важно создать их эффективное взаимодействие. Это позволит снизить как материнскую, так и младенческую смертность, - пишет издание со ссылкой на вице-губернатора города Олега Эргашева.

В первую очередь необходимо провести аудит всех учреждений, работающих с беременными и новорожденными. После этого специалисты разработают предложение по реструктуризации и создания трехуровневой системы для оказания помощи.