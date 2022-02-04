800 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на фоне высокого уровня заражений коронавирусом, выросло и количество госпитализаций. Правда, не в таком же соотношении. По данным Смольного на 4 февраля 2022 года за минувшие сутки в больницах оказались еще 800 человек.

- Также из больниц были выписаны 730 пациентов. Кроме того, в реанимациях в тяжелом состоянии остаются 592 человека, еще 297 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - рассказали в городской администрации.

Всего сейчас в Петербурге помощь зараженным оказывают в 18 городских больницах и трех федеральных. В них развернуто 9,8 тысяч коек, из которых занято 7,8 тысяч мест.

Помимо этого на амбулаторном лечении находятся рекордное количество заболевших за все время пандемии - почти 138 тысяч человек переносят болезнь дома. Почти все получают бесплатные лекарства. Также на карантине находятся более 4 тысяч жителей города.

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