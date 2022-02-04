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Здоровье4 февраля 2022 16:09

Более 256 тысяч жителей Петербурга сидят дома с ОРВИ и коронавирусом

Всего заболевших в городе больше 264 тысяч человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге уже более 256 тысяч человек лечатся на дому.

В Петербурге уже более 256 тысяч человек лечатся на дому.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 256 тысяч петербуржцев лечатся на дому с симптомами ОРВИ и подтвержденным коронавирусом в легкой форме. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время объезда Выборгского района, в том числе местных поликлиник. При этом всего в городе больше 264 тысяч заболевших человек.

«Омикрон» продолжает проверять систему здравоохранения на прочность, особенно амбулаторное звено. Но есть и хорошие новости – доля тяжелобольных в ковидных стационарах уменьшилась на 17%.

- Эпидемическая ситуация в городе остается напряженной, - подчеркнул губернатор.

Добавим, что с 4 февраля в Северной столице можно дистанционно закрыть больничный лист, чтобы не толпиться в поликлиниках.

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