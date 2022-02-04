Беглов отчитал управляющие компании Выборгского района за плохую уборку снега

Губернатор Александр Беглов проверил уборку снега в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Фото: Смольный

Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов отчитал управляющие компании Выборгского района, которые не справляются со своевременной уборкой снега. Градоначальник поручил применить дисциплинарные меры к недобросовестным коммунальщикам. Губернатор лично посетил район и выслушал местных жителей, жалующихся на плохую уборку дворов. Например, не все гладко в микрорайоне Шувалово-Озерки.

- Александр Беглов без предупреждения пришел в местную администрацию. Руководства на месте не оказалось. Губернатор позвонил главе муниципального образования Константину Альхову и потребовал лично обойти все детские площадки и организовать их расчистку, - передает пресс-служба Смольного.

Кроме этого глава города дал несколько поручений вице-губернаторам и профильным комитетам, касающихся расчистке Выборгского района от снега.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: