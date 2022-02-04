МЧС предупредило о сильном ветре вечером 4 февраля в Ленобласти

В Ленобласти порывы ветра достигнет 17 м/с в ночь на 5 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти обещают сильный ветер, который начнется поздним вечером в пятницу, 4 февраля. Экстренное предупреждение об этом передает пресс-служба ГУ МЧС России по 47 региону. Согласно информации спасателей, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду в период, начиная с периода 21:00-00:00. В связи с этим в МЧС сообщают о повышении вероятности ДТП, повреждений на линиях связи, аварий на объектах ЖКХ. Вот только часть рекомендаций от спасателей для жителей Ленобласти:

- Закройте окна в квартире. Уберите хозяйственные вещи с балкона. Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и деревья, а также дома с неустойчивой кровлей, - подчеркивают в ГУ МЧС России по Ленобласти.

К слову, в ночь на 5 февраля температура в 47 регионе опустится местами до минус 20 градусов.

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