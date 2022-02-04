Биржа Санкт-Петербурга приостановила торги из-за технического сбоя

Петербургская биржа внезапно "упала". Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургская биржа объявила о приостановке торгов из-за неизвестного технического сбоя, причины которого не сообщаются. По информации учреждения, проблемы начались с 19:00. С этого момента заключение финансовых и коммерческих сделок сошло на нет. Следом «упал» и сайт биржи, на него не зайти после 19:30.

- О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно, - отметили на бирже до «падения».

К слову, ранее на бирже объявили о начале торгов не только по будням, но и на выходных. Их будут проводить с 10:00 до 19:00. В учреждении подчеркнули, что в субботу и воскресенье можно торговать и российскими акциями и зарубежными ценными бумагами, что входят в индекс SPB100.