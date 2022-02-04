Гололедицу и сильный ветер обещают в Петербурге в ночь на 5 февраля

В ночь на 5 февраля в Петербурге будет сильный ветер с порывами до 17 м/с. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЧС предупреждает жителей Петербурга о гололедице и сильном ветре в ночь с 4 на 5 февраля 2022 года. По информации спасателей, непогода начнется с полуночи и закончится к утру. Температура при этом к рассвету повысится до минус 6 градусов – на выходных город опять ждет температурные качели.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в субботу, 5 февраля, с 0:00 до 03:00 в Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. На дорогах будет гололедица, а также местами снежные заносы, - сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов спрогнозировал, что в феврале в городе будут править балом сплошные циклоны, которые принесут осадки. Но крупных снегопадов больше не обещают.

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