В Смольном объяснили причину запаха гари после тумана в Петербурге

В Смольном объяснили, почему в некоторых районах Петербурга пахло не очень хорошо. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по природопользованию Петербурга назвал причину запаха гари в городе после ночного и утреннего тумана 4 февраля. Жители разных районов Северной столицы стали активно звонить с жалобами в экологическую службу. Вонь особенно сильно почувствовали жители юга и севера города. В профильном комитете Смольного подчеркнули, что специалисты не обнаружили химического загрязнения в воздухе, но факт запаха они подтверждают.

- Повсеместные жалобы на наличие запахов, вероятно, обусловлены сложившимися метеопараметрами, в том числе условиями рассеивания загрязняющих веществ, зависящих от температурных инверсий, и перемещения вертикальных и горизонтальных слоев атмосферного воздуха, - объяснили «Петербургскому дневнику» в Смольном.

Сейчас в Северной столице круглосуточно работают 25 станций, следящих за уровнем загрязнения воздуха, причем в автоматическом режиме. В отдельных случаях обычно выявляют превышение разовых концентраций по окисям азота, но незначительное.