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Общество4 февраля 2022 17:52

Два новых светофора появились в Кронштадте

Один из них расположен на проспекте Ленина возле дома №16
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Кронштадте появляются новые светофоры.

В Кронштадте появляются новые светофоры.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кронштадте подключили два светофора, о которых не раз просили местные жители. Первый объект появился у дома №16 на проспекте Ленина, а второй – на оживленном перекрестке Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги. Еще два светофора заработают к концу февраля на двух участках – на пересечениях Кронштадтского шоссе с улицей Зосимова, а также проспекта Ленина и Гражданской улицы.

- Кронштадт сейчас активно развивается как научно-образовательный и туристический кластер. Транспортные и пешеходные потоки растут. Поэтому необходимо устанавливать новые светофоры для повышения безопасность всех участников дорожного движения, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Напомним, в конце 2013 года в Кронштадте установили первый светофор, до этого в городе не было огромной потребности в регулировке дорог. К слову, в 2022 году в Петербурге планируют установить еще 22 новых светофора.