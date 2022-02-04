Два новых светофора появились в Кронштадте

В Кронштадте появляются новые светофоры. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кронштадте подключили два светофора, о которых не раз просили местные жители. Первый объект появился у дома №16 на проспекте Ленина, а второй – на оживленном перекрестке Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги. Еще два светофора заработают к концу февраля на двух участках – на пересечениях Кронштадтского шоссе с улицей Зосимова, а также проспекта Ленина и Гражданской улицы.

- Кронштадт сейчас активно развивается как научно-образовательный и туристический кластер. Транспортные и пешеходные потоки растут. Поэтому необходимо устанавливать новые светофоры для повышения безопасность всех участников дорожного движения, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Напомним, в конце 2013 года в Кронштадте установили первый светофор, до этого в городе не было огромной потребности в регулировке дорог. К слову, в 2022 году в Петербурге планируют установить еще 22 новых светофора.