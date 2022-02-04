Жители Мурино нашли в сугробе предмет, похожий на гранату без чеки

В Мурино кто-то выкинул в сугроб макет гранаты. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Жители Мурино наткнулись на подозрительный предмет, похожий на гранату без чеки, лежащий на улице Шувалова. Очевидцы играться не стали и быстро сообщили о находке правоохранительным органам. В итоге на место приехали взрывотехники. Отряд разминирования Росгвардии внимательно осмотрели предмет – оказалось, он безопасен, но успел припугнуть прохожих, идущих в местную аптеку.

- Специалисты-взрывотехники из группы «Бастион» определили, что это макет гранаты РГ-42 (наступательной ручной осколочной гранаты дистанционного действия – Прим.Ред.). Предмет не представлял опасности для окружающих. Его изъяли для последующей утилизации, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Однако вопрос, какой шутник подбросил к аптеке макет гранаты, остается открытым.