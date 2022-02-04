Суд не стал отправлять в СИЗО няню из Киргизии, у которой умерла двухлетняя девочка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд освободил няню из Петербурга, у которой умерла двухлетняя девочка. Напомним, гражданка Киргизии сидела с малышкой за 700 рублей в день. Мать ребенка иногда работала целыми сутками и не могла присматривать за ним. В один момент женщина приехала за дочерью, но обнаружила, что она перестала дышать и вся в синяках. Спасти малышку не удалось. Няню, гражданку Киргизии, оперативно задержали после возбуждения уголовного дела. Однако арестовать ее не удалость.

- Следствию отказали в удовлетворении ходатайства из-за непредоставления доказательств в достаточной степени, а также в связи с неустановлением причин смерти потерпевшей, - объясняют в пресс-службе судов Ленобласти.

Следствию еще дадут возможность обжаловать решение, но пока няня останется на свободе. По словам близкого друга матери ребенка, сиделка утверждает, что ребенок внезапно заболел, у него поднялась температура, и начался кашель.