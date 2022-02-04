Защитники нерп из Петербурга обнаружили новую угрозу для ластоногих

Кольчатые нерпы в Карелии недовольны шумными вездеходами с туристами. Фото: vk.com/sealrescue

Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о новой угрозе для ластоногих. Ученые из Петербурга, оберегающие Крошика и Шлиссика и помогающие брошенным «младенцам», посетили Карелию. Там друзья нерп увидели некоторые опасные туристические маршруты вездеходов на воздушных подушках. Шум от судна, по словам специалистов, может пугать кольчатых ластоногих, мешать их отдыху и размножению.

- Печальнее всего то, что новые туристические маршруты, которые мы увидели в республике Карелия, часто проходят в непосредственной близости от «родильных домов» нерпы, участков акватории, где они выкармливают потомство, - пишут сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы у себя в группе во «Вконтакте».

Зоозащитники уже обратились в Росприроднадзор и карельский национальный парк «Ладожские шхеры» с запросами по поводу безопасности турмаршрутов. Друзья нерп хотят понять, какое отношение у рабочих к проблеме. Не исключено, что «родильные дома» нерп скоро оставят в покое, а маршруты вездеходов изменят.