В Петербурге продлили арест совладельца сети «Рив Гош» Августа Мейера

В Петербурге продлили срок заключения в СИЗО бизнесмена Августа Мейера. Фото: ОПСС Петербурга

В Петербурге суд продлил арест бизнесмена Августа Мейера, совладельца торговой косметической сети «Рив Гош», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. По информации объединенной пресс-службы судов (ОПСС) Северной столицы, мужчина просидит в СИЗО еще минимум по 1 марта 2022 года. Напомним, по версии следствия, предприниматель прикарманил 2,3 млрд рублей, принадлежащие Сбербанку.

В прошлый раз Мейер со слезами жаловался на давление следователей и то, что сейчас 1937 год, раз его судят. Теперь бизнесмен использовал другие аргументы, чтобы его отпустили на свободу.

- Август и адвокат просили избрать домашний арест или залог в 25 млн рублей. Мейер утверждал, что столь строгая мера – это способ возврата денег потерпевшими. Адвокат обратил внимание, что здоровье Мейера в СИЗО ухудшилось, а медицинская помощь ему не оказывается, - рассказывают в ОПСС Петербурга.

Кроме этого меру пресечения продлили и супруге Мейера, Инне. Только она по-прежнему будет сидеть под домашним арестом, по 1 марта 2022 года.