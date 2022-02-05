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Происшествия4 февраля 2022 22:48

В Петербурге полиция ввела план «Перехват» из-за буйного водителя с пистолетом

Мужчина угрожал другому участнику дорожного движения и дважды выстрелил
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Полиция задержала водителя, открывшего огонь по другому участнику движения в Петербурге.

Полиция задержала водителя, открывшего огонь по другому участнику движения в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге полиция ввела план «Перехват» из-за того, что буйный водитель «Хендай» начал стрелять по другому участнику движения на Большом проспекте Петроградской стороны. Все произошло поздней ночью 4 февраля. Мужчины что-то не поделили на дороге. После этого водитель черной иномарки выхватил пистолет и дважды выстрелил в сторону неприятеля. К счастью, с меткостью у него проблемы. Испугавшись своей дерзости, мужчина прыгнул в железного коня и рванул подальше с места происшествия.

- Пострадавший молодой человек позвонил в полицию, оперативно объявили перехват машины. Заявитель назвал регномер автомобиля и описание злоумышленника: нерусский мужчина около 35 лет, - рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

В итоге на поиски буйного водителя ушло менее часа, его успешно задержали, «стволом» он больше не размахивал. Мужчине грозит уголовное дело.