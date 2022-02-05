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Общество5 февраля 2022 6:11

Снегопад и до -6 градусов обещают в субботу днем в Петербурге

На дорогах – гололедица и заносы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В выходные в Петербурге будет снежно.

В выходные в Петербурге будет снежно.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мягкая и приятная погода ожидает жителей Петербурга в наступившую субботу. На улице будет легкий морозец, но без слякоти. Пройдет небольшой снег. И только солнце спрячется за облаками. Неудобства доставят лишь гололед и снежные заносы на дорогах.

- 5 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем снег. Ветер юго-восточный и южный умеренный. Температура днем составит -4…-6 градусов. На дорогах гололедица и снежные заносы, - сообщает городской гидрометцентр.

По данным синоптиков, атмосферное давление в течение суток будет снова понижаться и достигнет 748 мм ртутного столба.

В воскресенье тенденция продолжится. Воздух прогреется до ноля градусов, пройдет умеренный снег. Похожим окажется и начало следующей недели.

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