Снегопад и до -6 градусов обещают в субботу днем в Петербурге

В выходные в Петербурге будет снежно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мягкая и приятная погода ожидает жителей Петербурга в наступившую субботу. На улице будет легкий морозец, но без слякоти. Пройдет небольшой снег. И только солнце спрячется за облаками. Неудобства доставят лишь гололед и снежные заносы на дорогах.

- 5 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем снег. Ветер юго-восточный и южный умеренный. Температура днем составит -4…-6 градусов. На дорогах гололедица и снежные заносы, - сообщает городской гидрометцентр.

По данным синоптиков, атмосферное давление в течение суток будет снова понижаться и достигнет 748 мм ртутного столба.

В воскресенье тенденция продолжится. Воздух прогреется до ноля градусов, пройдет умеренный снег. Похожим окажется и начало следующей недели.

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