Универсалов, подозреваемых в угоне машины и квартирной краже, задержали в Выборге

Угонщики попались на хищении машины у 64-летней женщины. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Трех подозреваемых в угоне машины и квартирных кражах задержали в Выборге. Мужчины попали в руки полиции после похищения новенькой корейской иномарки у 64-летней женщины. Она работает торговым представителей и без машины ей как без рук.

- Автомобиль исчез 28 января от дома потерпевшей в поселке Вещево. В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена организованная группа из троих мужчин, двое из которых уже имели отношение к криминалу, - сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Предполагаемым лидером группы оказался 30-летний житель поселка Толоконниково. Ему, по версии полицейских, помогали 37-летний приезжий из Архангельска и 19-летний сын выборгского бизнесмена.

Угнанный авто был найден в доме 30-летнего мужчины. Там же изъяли оборудование для хищения автомобилей. Там же оперативники обнаружили вещи, похищенные 24 декабря их квартиры в Выборге.

Всех троих проверяют на причастность к подобным преступлениям.