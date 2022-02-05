В Колпино конфликт водителей закончился стрельбой на перекрестке

Конфликт водителей в Колпино закончился стрельбой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Пушкинского района Петербурга разбирается в водительском конфликте, который произошел на перекрестке Заводского проспекта и Софийской улицы в Колпино. Его результатами стала стрельба из травматического пистолета и применение баллончика с газом.

- 4 февраля около 14 часов в полицию Пушкинского района поступило сообщение от 27-летнего водителя автомобиля «Форд» о том, что у него произошел конфликт с 60-летним водителем автомобиля «Газель». В результате 61-летний пассажир «Газели», произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель «Форда» в долгу не остался и залил оппонентов из перцового баллончика. Прибывшие на место ЧП врачи скорой госпитализировали молодого мужчину с несколькими ранениями головы и спины, его состояние оценивается как средней тяжести.

Водитель и пассажир «Газели» самостоятельно обратились к врачам с ожогом глаз. После оказания помощи их отпустили домой.

Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по результатам проверки.