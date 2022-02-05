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Происшествия5 февраля 2022 7:47

Разбил икону и украл пожертвования. В Петербурге ограбили второй храм за два дня

Вор в медицинской маске обворовал храм Великомученика Пантелеймона в Петербурге
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Петербурге обворовали два храма за два дня.

В Петербурге обворовали два храма за два дня.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские устанавливают обстоятельства кражи из храма «Великомученика и целителя Пантелеймона у Удельной», произошедшей днем 4 февраля. В нем подозревают мужчину в медицинской маске, который проник внутрь через дверь «черного входа». После чего, разбив стекло иконы, украл пожертвования в виде ювелирных изделий.

- Перечень похищенного и сумма ущерба устанавливается. Приметы: мужчина среднего телосложения, в медицинской маске, на вид 30-40 лет, среднего, волосы темные. Был одет в черную куртку и черные брюки. В руке держал синий пакет, - отмечает источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отмечают, что кража произошла около 13:00.

А чуть позже на Владимирском проспекте был задержан ранее судимый рецидивист, который вечером 3 февраля точно таким же способом обворовал храм «Неупиваемая чаша» на Цветочной улице. Здесь также была разбита икона и похищены украшения. Их стоимость составила пять миллионов рублей.

Есть высокая вероятность, что преступления-близнецы совершил один и тот же человек.