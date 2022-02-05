Почти 22 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

Заболеваемость в Петербурге остается рекордно высокой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 22 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Петербурге. По статистике за минувшие сутки, заражаемость держится на близком к рекордному уровне. А в целом по стране рекорд снова побит.

- По состоянию на утро 5 февраля в России выявлено 177 282 случая. За все время заболели 12 630 047 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В Петербурге на утро субботы отмечено 21 780 новых заболевших. Это чуть меньше, чем вчера (21 832). С начала пандемии ковид диагностирован у 1 122 532 горожан. Выздоровели за сутки 6390 человек (884 565 за все время). Скончались еще 65 человек (30 200).

По Ленинградской области ситуация следующая: заражений - 125 058 (+1869), смертей - 3186 (+5), выздоровлений - 104 735 (+462).

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