В Смольном прокомментировали совет больным ехать в поликлинику на автобусе

Объявление назвали ошибочным. И уже убрали. Фото: facebook.com/groups/StrelkaGavan

Источник в правительстве Петербурга прокомментировал ситуацию с объявлением на двери поликлиники в Василеостровском районе, в котором пациентам с признаками ОРВИ и COVID-19 предложили ехать к врачам на общественном транспорте.

- В соответствии с ранее озвученными рекомендациями, добираться до поликлиник необходимо только пешком или на личном автомобиле. Но, к сожалению, проконтролировать его невозможно. Есть человеческий фактор. Поэтому имеем что имеем, - заявили «КП-Петербург» чиновники.

Объявление назвали ошибочным, сейчас оно уже снято и не вводит горожан в заблуждение.

Напомним, что ситуация сложилась и-за того, что одна поликлиника Василеостровского района не принимала больных с коронавирусом. Им необходимо было обращаться в другое отделение. А поскольку путь неблизкий, медики по доброте душевной указали маршруты троллейбусов и автобуса, идущих туда.

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