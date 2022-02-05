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Происшествия5 февраля 2022 10:45

Закладчика с 1,6 кг наркотиков задержали в Курортном районе Петербурга

Мужчина пошел на дело во второй раз и сразу попался
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Закладчика с наркотиками поймали в Песочном.

Закладчика с наркотиками поймали в Песочном.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники отдела по борьбе с наркотиками задержали в поселке Песочный 31-летнего безработного мужчину, которого подозревают в распространении запрещенных веществ. По версии полицейских, задержанный работал закладчиком. При нем нашли так называемый «мастер-клад» со множеством расфасованных доз.

- У мужчины изъят сброшенный им при задержании полиэтиленовый пакет. Согласно проведенной экспертизе в пакете находилась смесь наркотического средства и психотропного вещества общей массой 1689,5 грамм, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Учитывая, что такой объем расценивается как особо крупный, то задержанному грозит очень долгий тюремный срок. Вменяемая ему статья предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы.