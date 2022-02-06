В Петербурге выявили 21 448 новых случаев коронавируса

При этом за сутки от Covid-19 излечилось 5 863 человека, а 67 пациента скончались. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге впервые за неделю зафиксировали спад заболеваемости коронавирусом. По данным на 6 февраля в Северной столице за сутки выявили 21 448 новых случаев заражений ковидом. В прошлые сутки диагноз подтвердился у 21 780 человек.

При этом от Covid-19 излечилось 5 863 человека, а 67 пациента скончались.

Как рассказали в оперштабе Санкт-Петербурга, на больничных койках сейчас остается 8 234 пациента.

- Из них 636 находятся в реанимации и 316 человек подключены к аппаратам ИВЛ, - говорится в сообщении правительства города об эпидемиологической обстановке.

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