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Здоровье6 февраля 2022 10:36

В Петербурге 1,3 тысячи подростков привились первым компонентом от коронавируса

Дети от 12 до 17 поставили первый компонент "Спутника М"
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Вакцину для подростков привезли в Петербург 23 января.

Вакцину для подростков привезли в Петербург 23 января.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подростки в Петербурге продолжают вакцинироваться против коронавируса. Число детей, которые сделали прививку, достигло 1,3 человек. Это школьники от 12 до 17 лет, поставившие первый компонент «Спутника М».

- В Петербурге прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции 1 330 детей, - сообщили в комитете здравоохранения Петербурга.

Напомним, первый компонент вакцины «Спутник М» поступил в Санкт-Петербург 23 января, с тех пор в городе стартовала детская вакцинация. Из-за ограниченного количества препарата, в первую очередь прививают школьников с хроническими заболеваниями.

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