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Происшествия6 февраля 2022 11:25

В Петербурге автохам набросился с ломом и перцовым баллончиком на бизнес-коуча

Нападавшим оказался директор ветеринарной клиники
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Директор нанес ушерб в 200 тысяч рублей.

Директор нанес ушерб в 200 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Дорожный конфликт в Петербурге закончился дракой с полицией и возможной уголовкой. Водитель «Мерседеса» ломом избил мужчину и разбил его автомобиль «Фольксваген Пассат» на проспекте Луначарского 5 февраля 2022 года. Агрессором оказался директор одной из ветеринарных клиник в Северной столице.

Как рассказал источник в правоохранительных органах. Автохам также распылил перцовый баллончик в глаза пострадавшему, ломом разбил стекла иномарки нанес вмятины по кузову. Владельцем пострадавшего авто является технический бизнес-тренер, существенных травм не получил. Буйного директора доставили в отделение полиции, завели административное дело.

Ущерб оценивают предварительно в 200 тысяч рублей. Автохаму грозит уголовное наказание.