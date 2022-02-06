В Петербурге автохам набросился с ломом и перцовым баллончиком на бизнес-коуча

Директор нанес ушерб в 200 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дорожный конфликт в Петербурге закончился дракой с полицией и возможной уголовкой. Водитель «Мерседеса» ломом избил мужчину и разбил его автомобиль «Фольксваген Пассат» на проспекте Луначарского 5 февраля 2022 года. Агрессором оказался директор одной из ветеринарных клиник в Северной столице.

Как рассказал источник в правоохранительных органах. Автохам также распылил перцовый баллончик в глаза пострадавшему, ломом разбил стекла иномарки нанес вмятины по кузову. Владельцем пострадавшего авто является технический бизнес-тренер, существенных травм не получил. Буйного директора доставили в отделение полиции, завели административное дело.

Ущерб оценивают предварительно в 200 тысяч рублей. Автохаму грозит уголовное наказание.