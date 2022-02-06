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Здоровье6 февраля 2022 12:11

Александр Беглов ревакцинировался от коронавируса

По словам губернатора, в Северной столице начали меньше вакцинироваться
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Глава города призвал последовать его примеру всем, кто прививался или переболел больше полугода назад.

Глава города призвал последовать его примеру всем, кто прививался или переболел больше полугода назад.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ревакцинировался против коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Смольном 6 февраля 2022 года. Глава города призвал последовать его примеру всем, кто прививался или переболел больше полугода назад.

- «Эпидситуация в городе сложная, но контролируемая. Принял решение пройти ревакцинацию. Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких. Прививка и ревакцинация в случае заболевания помогают перенести болезнь в более легкой форме», - сказал глава города.

Губернатор отметил, что в Петербурге значительно снизилось число вакцинаций: если раньше в день прививалось около 40 тысяч человек, то сейчас – 9-11 тысяч.

Напомним, сейчас в городе работает 190 пунктов вакцинации для взрослых, а также еще 87 для детей. Кроме стационарных кабинетов при медучреждениях, работают выездные прививочные бригады.

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