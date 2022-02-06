Александр Беглов ревакцинировался от коронавируса

Глава города призвал последовать его примеру всем, кто прививался или переболел больше полугода назад. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ревакцинировался против коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Смольном 6 февраля 2022 года. Глава города призвал последовать его примеру всем, кто прививался или переболел больше полугода назад.

- «Эпидситуация в городе сложная, но контролируемая. Принял решение пройти ревакцинацию. Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких. Прививка и ревакцинация в случае заболевания помогают перенести болезнь в более легкой форме», - сказал глава города.

Губернатор отметил, что в Петербурге значительно снизилось число вакцинаций: если раньше в день прививалось около 40 тысяч человек, то сейчас – 9-11 тысяч.

Напомним, сейчас в городе работает 190 пунктов вакцинации для взрослых, а также еще 87 для детей. Кроме стационарных кабинетов при медучреждениях, работают выездные прививочные бригады.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: