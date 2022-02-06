Петербуржцы не дождались коммунальщиков и взялись чистить снег лопатами

В дело пошли ломики и лопаты. Фото: соцсети

Жители Петербурга взялись за лопаты, не дождавшись коммунальные службы. В социальных сетях появилось видео, как на улице Тельмана люди самостоятельно убирают снег на дороге и тротуарах.

- На Тельмана люди, потерявшие веру в УК, взяли лопаты и ломы в свои руки, - подписали видео в группе «Мегаполис, ДТП и ЧП в Санкт- Петербурге» в соцсети «Вконтакте.

Напомним, жители нескольких районов пожаловались на плохую уборку снега в выходные. После снегопадов техника не успела доехать в Невский, Красносельский, Кировский, Петродворцовый районы.

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