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Общество6 февраля 2022 13:31

Петербуржцы не дождались коммунальщиков и взялись чистить снег лопатами

Жильцы домов на улице Тельмана устроили внезапный субботник
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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В дело пошли ломики и лопаты. Фото: соцсети

В дело пошли ломики и лопаты. Фото: соцсети

Жители Петербурга взялись за лопаты, не дождавшись коммунальные службы. В социальных сетях появилось видео, как на улице Тельмана люди самостоятельно убирают снег на дороге и тротуарах.

- На Тельмана люди, потерявшие веру в УК, взяли лопаты и ломы в свои руки, - подписали видео в группе «Мегаполис, ДТП и ЧП в Санкт- Петербурге» в соцсети «Вконтакте.

Напомним, жители нескольких районов пожаловались на плохую уборку снега в выходные. После снегопадов техника не успела доехать в Невский, Красносельский, Кировский, Петродворцовый районы.

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