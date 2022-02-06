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Общество6 февраля 2022 13:59

Праздничная служба в день памяти святой Ксении Петербургской прошла в храме Смоленской иконы Божией Матери

Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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ПОсле службы освятили Дом паломника. Фото: пресс-служба Смольного

ПОсле службы освятили Дом паломника. Фото: пресс-служба Смольного

В храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась служба в день памяти святой Ксении Петербургской. Ее провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, также на ней присутствовал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщили в Смольном.

- Ксения Петербургская особенно почитаема в нашем городе. Горожане приходят к храму, установленному в честь нее, ещё накануне праздника, – сказал Александр Беглов.

После службы освятили Дом паломника на Камской улице, 20. Здание возвели силами прихожан храма Смоленской иконы Божией Матери.