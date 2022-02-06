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Общество6 февраля 2022 14:42

Новый автобус свяжет «Мегу Парнас» и Гражданский проспект с 1 апреля

Автобус №247 будет ходить с интервалом в 15 минут
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Маршрутка К-2 МЕГА в этот же день прекратит свою работу.

Маршрутка К-2 МЕГА в этот же день прекратит свою работу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комитете по транспорту Петербурга объявили о новом автобусном маршруте. С 1 апреля жители Северной столицы смогут доезжать от Гражданского проспекта до «Меги Парнас» на отдельном маршруте. Раньше там ходила маршрутка. На улицы города автобус №247 выйдет с 1 апреля 2022 года.

Маршрутка К-2 МЕГА в этот же день прекратит свою работу, вместо нее появится автобус на 80 пассажиров. Новый транспорт будет идти с интервалом в 15 минут как в будние, так и в выходные дни. Работает маршрут с 9:00 до 22:35.