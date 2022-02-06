В Петербурге автобус сбил мужчину, который стоял посреди дороги

Мужчина шел не по "зебре". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на Васильевском острове автобус сбил пешехода. Как рассказали в МВД по городу, пострадал 36-летний мужчина. Он шел по проезжей части вне зоны перехода, когда на него наехал общественный транспорт. Авария случилась 6 февраля на пересечении Кадетской линии и Среднего проспекта.

- В результате чего его сбил проезжающий автобус. Пешеход госпитализирован в больницу в удовлетворительном состоянии, - рассказали в пресс-службе полиции Петербурга.

Другие пассажиры автобуса не пострадали. Тем временем полиция проводит проверку.