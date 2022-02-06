Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 февраля 2022 16:22

В Петербурге автобус сбил мужчину, который стоял посреди дороги

36-летний мужчина выжил, но попал в больницу
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина шел не по "зебре".

Мужчина шел не по "зебре".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на Васильевском острове автобус сбил пешехода. Как рассказали в МВД по городу, пострадал 36-летний мужчина. Он шел по проезжей части вне зоны перехода, когда на него наехал общественный транспорт. Авария случилась 6 февраля на пересечении Кадетской линии и Среднего проспекта.

- В результате чего его сбил проезжающий автобус. Пешеход госпитализирован в больницу в удовлетворительном состоянии, - рассказали в пресс-службе полиции Петербурга.

Другие пассажиры автобуса не пострадали. Тем временем полиция проводит проверку.