На улице Седова в Петербурге забил фонтан из кипятка

Один автомобиль провалился колесом в яму. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на улице Седова забил фонтан из кипятка. Прорыв случился во дворе дома №94. Очевидцы сообщают, в воздухе высокой стеной поднялся пар, реки горячей воды текут по улице. Автомобилисты также пытаются спасти машины, которые припаркованы в зоне аварии. В это же время на место выехали специалисты ГУП «ТЭК СПб».

- Место технологического нарушения огорожено в соответствии с правилами безопасности. По данным на 17:30 бригада локализовала вытекание горячей воды и проступила к диагностике дефекта. Нарушение возникло на трубопроводе диаметром 273 мм., - сообщают в организации.

На месте прорыва находится автомобиль, попавший в провал передним колесом. На место вызвали страховых комиссаров, чтобы оценить возможный ущерб.

- В зоне ограничение отопления – два жилых зданий. По нормативам на устранение подобного дефекта отводится 13 часов, но теплоэнергетики постараются справиться как можно раньше, - уточнили в «ТЭК СПб».

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