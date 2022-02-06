В Ботаническом саду Петербурга зацвел цветок «Райская птица»

В природе цветок растет на восточном побережье ЮАР. Фото: vk.com/botsad_spb

В Ботаническом саду Петербурга зацвела королевская стрелиция. По-другому этот цветок называют еще «райской птицей». Бутоны распустились накануне на Субтропическом оранжерейном маршруте, рассказали в организации.

- Ботаническое название дано в честь принцессы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги британского короля Георга III, патронессы Королевских ботанических садов Кью, в коллекции которых впервые в Европе появился этот вид, - пояснили в Ботаническом саду.

В естественной природе «райская птица» распространяется вдоль восточного побережья ЮАР. Растения встречаются в зарослях прибрежных кустарников вдоль речных берегов. Растет цветок на солнечной стороне, но иногда и на границах лесных массивов. Напомним, ранее в Ботаническом саду сообщили, что им пришлось срубить 85-летнюю пальму. 22-метровое дерево достигло максимального размера, который они могут вместить в своем здании. Подрезать его нельзя, поэтому и пришлось его убрать.