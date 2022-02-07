Петербургские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире /Фото: twitter.com/Olympic_Russia

Спортсмены из Санкт-Петербурга завоевали золото на Олимпийский играв в Пекине. Лучшими из лучших стали фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Об этом в понедельник, 7 февраля 2022 года, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Первое золото у Петербургских спортсменов. Мишина-Галлямов, клуб Тамары Москвиной. Командный турнир по фигурному катанию. Ураааааааа, - написал вице-губернатор.

Так, 7 февраля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате танцоров, а Камила Валиева выиграла произвольную программу. Таким образом, это уже вторая золотая медаль в копилке российской сборной на Олимпийских играх 2022 в Пекине.