Врач из Петербурга назвала тревожные симптомы коронавируса у детей

Названы тревожные симптомы ковида у детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге сложилась очень тяжелая ситуация с коронавирусом. Так считают в управлении Роспотребназора города. В основном новая волна коронавируса захватила детей. На данный момент только 10 процентов несовершеннолетних переносят инфекцию бессимптомно. Однако, как оказалось, отличить у ребенка коронавирус от ОРВИ практические невозможно. Об этом пишут "Невские новости".

- Понять, что у ребенка коронавирус можно по отдышке, учащенному дыханию, боли за грудиной, лихорадке, судорогам и изменению сознания, - рассказала заведующая инфекционным боксированным отделением больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова Елена Дондурей.

Также признаком коронавируса может быть обезвоживание, рвота, обильный стул, при этом ребенок не может пить жидкость.

Известно, что ха последнюю неделю заболеваемость среди детей выросла на 210 процентов.

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