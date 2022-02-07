Беременным в Петербурге предложат пройти неинвазивное пренатальное тестирование Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге беременным женщинам предложат пройти неинвазивное пренатальное тестирование, которое поможет повысить выявляемость хромосомной патологии. Этот проект запущен по инициативе комитета по здравоохранению. Об этом в ведомстве рассказали 7 февраля 2022 года.

- Сейчас на инвазивную диагностику направляются женщины при наличии вероятности рождения ребенка с тяжелой наследственной либо врожденной патологией 1 на 100. Однако остается так называемая «серая» зона, которая условно определена при риске от 1 на 101 и от 1 до 1 тысячи, - отметил глава комитета Дмитрий Лисовец.

Как пояснил глава комитета, в эту "серую" зону входят женщины, у которых риск развития врожденной патологии у детей существенно меньше, но тем не менее он есть.

Новый вид теста позволит специалистам исследовать генетический материал ребенка, чтобы определить, есть ли у него хромосомные аномалии. Для этого будущей маме надо просто сдать кровь в женской консультации, а также подписать документ о согласии на участие в проекте.