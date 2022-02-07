Полиция задержала водителя Mercedes, избившего монтировкой мужчину и его машину в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Mercedes, который с монтировкой напал на другого автомобилиста. Инцидент произошел днем 5 февраля 2022 года на перекрестке проспектов Луначарского и Культуры. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- На месте происшествия был задержан 33-летний директор ветеринарной клиники, который у дома 76/2 по проспекту Луначарского в ходе дорожного конфликта монтировкой разбил стекла в автомобиле оппонента, а также распылил в лицо 41-летнему мужчине газ из перцового баллончика. Ущерб составил 200 тысяч рублей, - рассказал источник.

В итоге по факту нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему может грозить до семи лет тюрьмы.