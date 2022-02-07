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Общество7 февраля 2022 6:50

Новоохтинский парк появится в Петербурге в 2022 году

Сейчас участок под парк напоминает пустырь, но вскоре он преобразится
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Жители новостроек в Петербурге получат долгожданный Новоохтинский парк уже в 2022 году

Жители новостроек в Петербурге получат долгожданный Новоохтинский парк уже в 2022 году

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новоохтинский парк в Санкт-Петербурге должен будет появиться уже в этом году. Пока что неприглядный участок в квартале новостроек в Новой Охте выглядит как обычный пустырь. Однако вскоре специалисты возьмутся за его благоустройство, чтобы местным жителям было где гулять и отдыхать. Об этом 7 февраля 2022 года рассказали в комитете по благоустройству.

- Пока еще участок напротив дома 84 по Муринской дороге напоминает пустырь, но уже в этом году здесь появится полноценное общественное пространство, - рассказали в комитете.

В парке появятся газоны, деревья, множество кустарников и многолетние цветы. Там же специалисты обустроят пешеходные дорожки, специальные зоны для отдыха, а также появятся качели с навесом. Кроме того, в парке появится специальная площадка для выгула и дрессировки собак. Разумеется в парке будут игровые зоны для детей и спортивные площадки.