Мужчина пырнул ножом своего брата-близнеца в Петербурге

Мужчина пырнул ножом своего брата-близнеца во время застолья в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина чуть было не зарезал своего брата близнеца. Рано утром 6 февраля 2022 года в экстренную службу позвонила женщина и рассказала, что в квартире дома 94 по проспекту Стачек ножевое ранение. На место выехала бригада скорой помощи и наряд полиции. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В указанной квартире с ножевым ранением брюшной полости был обнаружен 34-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, - рассказал источник.

В этой же квартире полицейские задержали брата-близнеца пострадавшего. Оказалось, что братья распивали алкоголь, между ними возникла ссора и один решил пырнуть другого ножом.

По факту было возбуждено уголовное дело. Нападавшего брата оставили под подпиской о невыезде. Известно, что ранее он был судим за наркотики и кражу.