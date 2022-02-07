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Общество7 февраля 2022 7:37

Коммунальщики закрасили граффити Дона Кихота в центре Петербурга

Жители города выразили свое негодование
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В центре Петербурга коммунальщики закрасили граффити с Доном Кихотом

В центре Петербурга коммунальщики закрасили граффити с Доном Кихотом

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге закрасили еще одно граффити, которое красовалось в центре города несколько лет. Речь идет об изображении Дона Кихота, который располагался на углу дома на пересечении улиц Моховой и Пестеля. Об этом горожане рассказали в социальных сетях 5 февраля 2022 года.

- Для тех кто не видел, там был чудесный борец с ветряными мельницами, - написал один из петербуржцев.

Борец с ветряными мельницами долгое время красовался на углу дома

Борец с ветряными мельницами долгое время красовался на углу дома

Фото: СОЦСЕТИ

- Но вчера ЖКС №1 решил, что эта стена больше подходит для незаконного расклеивания плакатов, тегов и типичных для Петербурга зимних "граффити", - отметили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Также более 1 тысячи человек приняли участие в голосовании о том, нужно ли было сохранить данный рисунок. Более 91 процента заявили, что Дона Кихота следовало оставить.

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