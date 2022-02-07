Александр Беглов поздравил Анастасию Мишину и Александра Галлямова с чемпионством на Олимпиаде в Пекине /Фото: twitter.com/Olympic_Russia

В понедельник, 7 февраля 2022 года, фигуристы из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото на Олимпийских играх в Пекине. С этим событием спортсменов поздравил губернатор города Александр Беглов.

- Это первая медаль петербургских спортсменов на главных мировых состязаниях. На пути к триумфу фигуристы команды Олимпийского комитета России проявили профессионализм, целеустремлённость и спортивный характер, заслуженно завоевали высшие олимпийские награды, - отметил градоначальник

Благодаря этой победе петербургские спортсмены вывели команду России в лидеры на нынешней Олимпиаде.

Беглов поблагодарил также и Тамару Москвину, которая является тренером и наставником олимпийцев. Также градоначальник пожелал и остальным спортсменам успехов и больших побед.