Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто7 февраля 2022 7:58

Пробка на Московском шоссе из-за ДТП образовалась у Шушар

Длина затора составляет пять километров
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пробка образовалась на Московском шоссе. Фото: Яндекс.Пробки.

Пробка образовалась на Московском шоссе. Фото: Яндекс.Пробки.

Очередная пробка образовалась на Московском шоссе в районе Шушар. На этот раз машины встали на въезд в город. Причиной стало ДТП на подъезде к КАДу. Свободной осталась только одна полоса.

Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, длина затора составляет пять километров. Он растянулся от Ленсоветовской дороги до пересечения с Витебским проспектом.

В направлении на выезд из Петербурга движение практически свободное. В целом обстановка на дорогах города спокойная, пробки составляют три балла из десяти.

Плотно стоят машины на Выборгской набережной в сторону Кантемировского моста от Литейного. Здесь пробка растянулась на 1,7 километра.

Также традиционно стоят въезд в Мурино и выезд из него. Здесь пробку осложняют ремонтные работы.