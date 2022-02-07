Пробка на Московском шоссе из-за ДТП образовалась у Шушар

Пробка образовалась на Московском шоссе. Фото: Яндекс.Пробки.

Очередная пробка образовалась на Московском шоссе в районе Шушар. На этот раз машины встали на въезд в город. Причиной стало ДТП на подъезде к КАДу. Свободной осталась только одна полоса.

Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, длина затора составляет пять километров. Он растянулся от Ленсоветовской дороги до пересечения с Витебским проспектом.

В направлении на выезд из Петербурга движение практически свободное. В целом обстановка на дорогах города спокойная, пробки составляют три балла из десяти.

Плотно стоят машины на Выборгской набережной в сторону Кантемировского моста от Литейного. Здесь пробка растянулась на 1,7 километра.

Также традиционно стоят въезд в Мурино и выезд из него. Здесь пробку осложняют ремонтные работы.