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Общество7 февраля 2022 8:04

Оттепель растопила четверть всего снега в Петербурге

Высота снежного покрова сократилась почти на 10 сантиметров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Первая февральская оттепель съела четверть снега в Петербурге

Первая февральская оттепель съела четверть снега в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург пришла оттепель и решила немного очистить Санкт-Петербург от снега. Меньше чем за день высота снежного покрова сократилась почти на 10 сантиметров. Об этом 7 февраля 2022 года рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- В минувшее воскресенье Санкт-Петербург установил новый рекорд нынешней зима по высоте снежного покрова. Впервые с начала сезона она достигла 41 сантиметр, - рассказал специалист.

Но уже после полудня в воскресенье в Северной столице начало теплеть, максимум составил 1,3 градусов тепла из-за чего весь снег начал таять. Из-за этого за сутки высота снега уменьшилась почти на четверть. Утром 7 февраля она составляет уже 33 сантиметра.

Синоптик добавил, что оттепели в городе ожидаются на протяжении всей недели.

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