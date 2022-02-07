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Происшествия7 февраля 2022 8:14

Автосервис сгорел на Выборгской набережной

Площадь возгорания составила 60 кв.метров
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пожар тушили по повышенному рангу сложности на Выборгской набережной.

Пожар тушили по повышенному рангу сложности на Выборгской набережной.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По-настоящему горячим получилось утро у работников автосервиса с Выборгской набережной. Утром в помещении вспыхнул пожар. На место примчались шесть машин МЧС и 25 спасателей.

- 7 февраля в 9:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгская набережная, дом 55, корпус 1, - уточняет пресс-служба экстренного ведомства.

Огонь вспыхнул на первом этаже четырехэтажного здания, где располагалась автомастерская. Пламя охватило 60 квадратных метров из 120 общей площади.

В 09:30 ранг пожара был поднят до повышенного 1-БИС. Через 23 минуты пламя удалось локализовать. В 10:08 ранг был понижен, а пожар - ликвидирован.

Сведения о пострадавших в результате ЧП на данный момент не поступали. Причины возгорания выясняют дознаватели.