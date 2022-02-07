Заяц из Летнего сада вернулся в дикую природу

Заяц из Летнего сада вернулся из Петербурга в дикую природу Фото: Олег ЗОЛОТО

Заяц-русак, который этой зимой решил поселиться в центре Санкт-Петербурга, а именно в Летнем саду, вернулся в лес. Об этом 7 февраля 2022 года рассказали в комитете по природопользованию.

- Заяц-русак включен в Красную книгу Санкт-Петербурга. Численность его особей колеблется год от года, наблюдается тенденция к снижению численности, - отметил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира комитета Николай Ахматович.

А тот заяц, который обжился в Летнем саду перестал бояться людей, а также всего, что находится в парке. Но это как раз могло стать угрозой для жизни животного. Поэтому специалисты приняли решение вернуть его в естественную среду обитания.

Добавим, что зайца-русака можно встретить в Петербурге. Однако все же в центре города. Обычно они попадаются в Петродворцовом, Пушкинском, Красносельском и Колпинском районах.