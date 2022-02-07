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Общество7 февраля 2022 8:39

Новую остановку автобуса 39Э до Пулково сделали на улице Типанова

Причиной стало закрытие вестибюля станции «Московская» на капремонт
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Автобус-экспресс до Пулково будет останавливаться на улице Типанова. Фото: Яндекс.Карты

Автобус-экспресс до Пулково будет останавливаться на улице Типанова. Фото: Яндекс.Карты

«Пассажиравтотранс» ввел новую остановку для автобуса-экспресса 39Э, который курсирует до Пулково. С 7 февраля автобус будет забирать пассажиров улице Типанова при движении в сторону аэропорта.

- В связи с закрытием вестибюля № 2 ст. метро «Московская» (выход на Алтайскую ул.) на маршруте № 39Э введена дополнительная остановка «Московская площадь» на северном проезде улицы Типанова, - сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Здесь же останавливается и обычный 39-й автобус, идущий до Пулково со всему остановками.

Напомним, что капитальный ремонт второго вестибюля метро «Московская» займет 11 месяцев. Пассажирам советуют пользоваться другими выходами.